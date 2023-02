MAZZI 6 Incolpevole sui gol, gioca la sua partita e fa le giuste valutazioni in uscita.

MAUTHE 6 Il belga si propone in sovrapposizione molte volte tra cui nell’occasione del 2-2. Poteva fare meglio nell’azione del 3-2 dove arriva in ritardo.

ZAFFAGNINI 6 Prestazione nel complesso sufficiente. Contiene come può un attaccante da doppia cifra come Alonzi impedendogli di segnare un gol da posizione ravvicinata. Segna il gol del 2-1 con il piattone destro. Nonostante il gol ha qualche responsabilità sull’1-0 dove si perde Calderoni libero di scaricare verso Crescenzo. Arriva in ritardo in chiusura su Alonzi nel gol del 3-2.

KARKALIS 6+ Interviene in anticipo e ferma azioni potenzialmente pericolose dei capitolini. Dotato di un buon lancio cerca sempre di pescare i propri compagni in profondità o sulle fasce.

AGOSTINONE 5+ Schierato come terzino sinistro, supporta poco l’azione offensiva rossoblu e si vede poco durante ala gara.

FAVO 5,5 Perde il controllo della sfera troppo spesso, rallenta il gioco in alcune circostanze e impiega molto tempo nel liberarsi del pallone.

ANGIULLI 6+ Gestisce il centrocampo rossoblu come può e cerca sempre di cambiare lato quando è possibile. Ottimo il calcio di punizione che diventa assist dopo il gol di Zaffagnini.

ALBONI 5 Si sacrifica per la squadra, gioca da terzo di centrocampo e finisce la gara da terzino sinistro. Encomiabile il suo impegno ma gli errori in difesa oggi sono troppi: in occasione del 2-0 arriva in ritardo in chiusura di Crescenzo. Si perde Briatico in marcatura che colpisce la traversa.

TORROMINO 5 Prestazione poco convincente dell’ex Crotone. Non impensierisce mai la difesa amaranto. Si vede nel primo tempo con un calcio di punizione che finisce largo sul fondo.

CARDELLA 5,5 Lavora molto per la squadra per quello che può nonostante sia marcato da un difensore fastidioso come Lo Porto. Nel secondo tempo prova un tiro al volo da posizione impossibile ma non trova la porta. Calcia alta una punizione.

MARRAS 6 Non il solito che abbiamo visto nelle ultime gare. Non manca l’impegno e cerca sempre ci creare superiorità numerica sulla corsia destra.

SUBENTRATI

LULLI 6,5 Prende il posto di Agostinone. Il suo ingresso cambia la partita. Si ritaglia il suo spazio con un ottimo inserimento nell’occasione del 2-2 mettendo in difficoltà Giordani che infila nella sua rete.

VITA 5,5 Subentra a Torromino nella ripresa. Poteva dare un migliore apporto alla gara, prova qualche fiammata sulla sua corsia ma non crea particolari pericoli.

PROIA 5,5 Sostituisce Favo e gioca gli ultimi venti minuti provando a dare il suo contributo.

VISCARDI sv

DEL MORO sv

ALLENATORE

MANONI 5,5 I rossoblu scendono bene in campo ad inizio gara ma dopo il primo gol del Trastevere si disuniscono e vanno sotto di due reti. Nel secondo tempo c’è una grande reazione tant’è che la Samb trova un pareggio insperato forse con la complicità dell’atteggiamento “soft” – come definito da mister Cioci. Apprezzabile la prestazione e l’atteggiamento per riprendere la partita ma la voglia di portare la posta piena a casa forse ha compromesso la gara nel finale anche se un pareggio non sarebbe stato male.