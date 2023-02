CAPODARCO DI FERMO – Omicidio a Fermo, 87enne uccide a coltellate la moglie. Giovanni Petrini, anziano ferramenta di Capodarco, ha colpito più volte con un coltello la consorte 85enne, Giuseppina Traini, costretta a una convalescenza casalinga per via di una frattura alle costole. L’uomo, attualmente in stato di fermo, sarebbe sotto shock: secondo le ricostruzioni, avrebbe tentato di suicidarsi dopo l’accaduto. Il movente dell’omicidio è tuttora sconosciuto: la donna, riversa a terra, è stata ritrovata da un figlio della coppia intorno alle 21 di ieri, quando ormai non c’era più nulla da fare. Le autorità hanno disposto l’autopsia sul corpo della donna.