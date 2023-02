SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le parole dei protagonisti post Porto d’Ascoli-Senigallia 2-1.

Mister Ciampelli: “E’ stata una bellissima partita, con entrambe le squadre che volevano imporsi. A fine partita, abbiamo avuto la sensazione di aver battuto una squadra forte. E’ stata una gara tosta, fisica e di cuore quando c’era da soffrire. Tutte queste componenti ci hanno permesso di ottenere una vittoria importantissima contro un’avversaria in gran forma. 39 punti ci avvicinano al nostro obiettivo. Nel trittico Matese, Vastogirardi, Senigallia venivamo da un momento delicato. Il rischio di perdersi c’era, serviva un colpo di coda e i ragazzi l’hanno fatto. Questi 3 punti ci danno consapevolezza, perchè abbiamo battuto una delle squadre più complete del campionato. Non dobbiamo fare l’errore di guardare troppo avanti, manteniamo il profilo basso”.

Alex Marini: “Mi aspettavo una partita combattuta, c’è un po’ di rammarico per non aver sfruttato alcune occasioni a favore. Ho grande stima di Ciampelli e conosco il suo modo di giocare, gli faccio i complimenti perchè sta facendo un gran campionato. Il campo non è un alibi, anzi per quanto fosse pesante credo che abbiamo giocato bene tecnicamente”.

Gigi Traini: “Siamo vicinissimi al nostro obiettivo, per la salvezza manca ancora qualche punto ma ora vogliamo tenerci stretto questo quinto posto. La prossima partita sarà contro la Samb e per noi è sempre un onore giocare contro i rossoblu. Sarà una festa”.