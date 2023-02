ROMA – Le parole del mister rossoblù Manolo Manoni al termine di Trastevere-Samb, finita 3-2 per i capitolini: “Eravamo partiti bene, poi nel finale del primo tempo ci siamo un po’ disuniti in due situazioni. Nel secondo tempo c’era la voglia di recuperare, di portare a casa il risultato, di ribaltare completamente la partita. In questo momento, magari un pizzico di fortuna poteva aiutarci, però la nostra volontà fino alla fine era quella di portare a casa il risultato pieno e non ci siamo accontentati. Forse un pochino di colpa ce l’ho anche io perché in questa situazione avrei potuto fare un passettino indietro, avevamo speso molto dopo aver fatto un inizio di secondo tempo importante, ma non fa parte di me. I ragazzi oggi hanno dato l’anima, hanno dato il cuore. Siamo sulla strada giusta per risollevarci e portare la Samb in una zona più tranquilla. Sciopero? Stanno provando a muovere un po’ le acque: da parte dei ragazzi c’è tanta voglia, tanta determinazione di fare il loro dovere, di salvare la Samb e soprattutto di salvare il loro futuro. Anellucci? Ho avuto queste informazioni all’interno dello spogliatoio ma in questo momento mi sono eclissato da tutto e da tutti perché è troppo importante tenere la testa e la concentrazione sul campo, sul lavoro”.

Le parole di Franco Cioci, tecnico del Trastevere, al termine dell’incontro: “Federico Alonzi sta facendo molto bene, nel primo tempo siamo andati bene e nel secondo malissimo. Faccio i complimenti alla Sambenedettese, a tutti i giocatori e allo staff perché oggi ci hanno dato una lezione di vita. Una squadra così, con tutte le difficoltà che ha, che non molla quando è sotto 2-0… Anzi, siamo stati noi “soft”, morbidi. Ci siamo fatti riprendere e poi alla fine siamo stati bravi a fare gol. Ripeto, io mi sento più di fare i complimenti alla Sambenedettese che alla mia squadra. Penso che, senza i problemi che ha avuto, sarebbe stata lì col Pineto. La squadra è forte, ma non è facile allenarsi durante la settimana senza avere certezze. Da parte mia c’è massima stima e rispetto, faccio i complimenti perché hanno dimostrato di essere vivi: una squadra che molla ne prende 5, invece loro l’hanno ripresa. Per quanto riguarda la società, spero per i ragazzi, che vivono di questo, che si possa trovare una soluzione. Ci sono padri di famiglia, gente che campa con questo e mi dispiace per loro”.