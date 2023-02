NOTE: Trastevere Stadium, Roma. Nutrita presenza di Forze dell’Ordine allo stadio. Presente Claudio Anellucci, interessato all’acquisto della Samb con un fondo inglese. Cielo nuvoloso. Circa un centinaio i tifosi della Samb giunti allo stadio.

ANGOLI: 1-0

AMMONITI: 5′ pt Lo Porto (T), 38′ pt Calderoni (T)

ESPULSI:

MARCATORI: 33′ pt, 44′ pt Crescenzo (T), 8′ Zaffagnini (S), 16′ Giordani (T, OG), 45′ st Alonzi (T)

FORMAZIONI

TRASTEVERE: Alessandri, Cervoni, Laurenzi, Lo Porto, Massimo, Santovito, Baleari, Crescenzo, Alonzi, Tortolano, Calderoni

A disposizione: Imbastavo, Giordani, De Costanzo, De Petris, Santarelli, Briatico, Bertoldi, Liburdi, Ciotoli

Allenatore: Franco Cioci

AS SAMBENEDETTESE: Mazzi, Zaffagnini, Cardella, Favo, Torromino, Agostinone, Mauthe, Marras, Angiulli, Karkalis, Alboni

A disposizione: Marone, Conson, Lulli, Vita, Feliz, Viscardi, Proia, Tassi, Del Moro

Allenatore: Manolo Manoni

DIRETTA

PRIMO TEMPO

1′ Inizia la partita, Torromino alla battuta del calcio d’inizio

3′ Fallo su Tortolano, palla che torna alla squadra romana

5′ Punizione per la Samb, ammonito Lo Porto

6′ Destro di Torromino che finisce a lato, toccherà ad Alessandri rinviare dal fondo

10′ Mazzi fa sua la sfera e la Samb può ripartire

11′ Punizione per la Samb, palla che finisce a lato

14′ Spinta di Baldoni ai danni di Angiulli, l’arbitro ferma il gioco ma la Samb perde palla

17′ Cardella fermato irregolarmente da Lo Porto, guadagna fallo il 7 rossoblù

18′ Favo perde palla, poi la recupera e subisce fallo

19′ Cross di Mauthe che crea qualche grattacapo ad Alessandri: il portiere del Trastevere fa sua la sfera

21′ Mazzi blocca il tiro di Tortolano

22′ Alboni perde palla, Baldoni non fa suo il pallone: Mazzi fa sua la sfera

24′ Tiro-cross di Angiulli che finisce alto, palla che torna al Trastevere

26′ Agostinone è a terra, ma fortunatamente si rialza subito dopo lo scontro con Baldoni

27′ Palla persa da Favo, ma il numero 8 ha subito fallo. Punizione per gli uomini di Manoni

29′ Recupera palla di nuovo Favo, ma il passaggio verso l’attacco è impreciso: ancora una volta, nulla di fatto

32′ VANTAGGIO DEL TRASTEVERE. L’ex Crescenzo sigla il gol dell’1-0

35′ Fallo di Agostinone su Baldoni, punizione per i padroni di casa

37′ Tiro di Alonzi dal limite dell’area, pallone bloccato da Mazzi

38′ Tiro ancora una volta di Alonzi, murato dalla difesa rossoblù. Nel frattempo ammonito Calderoni per un fallo su Mauthe

42′ Fallo di Marras su Santovito, punizione per i trasteverini

44′ RADDOPPIO DEL TRASTEVERE. Doppietta di Crescenzo, altra conclusione vincente del numero 8

45′ Torromino non coglie l’attimo per ribadire in porta il cross di Cardella

45′ Finisce il primo tempo, Crescenzo trascina i padroni di casa con due reti

SECONDO TEMPO

1′ Riprende il match, nella Samb spazio a Lulli

8′ GOL DI ZAFFAGNINI! SAMB CHE ACCORCIA LE DISTANZE

9′ Fallo di Marras su Tortolano, punizione per i padroni di casa

10′ Occasione per il Trastevere con Alonzi! Salva in qualche modo la difesa rossoblù

12′ PAREGGIA LA SAMB! AUTOGOL DI GIORDANI!

17′ Punizione per i rossoblù

19′ Occasione Trastevere! Traversa colpita da Bertoldi

23′ Spazio all’ex Proia tra le file dei rossoblù. Esce Vittorio Favo

26′ Rimessa laterale per i padroni di casa

27′ Cambio per la Samb, pronto ad entrare Diego Vita: uscirà Torromino

28′ Lulli tenta la conclusione con il destro, pallone alto sopra la traversa

35′ È il momento di Viscardi: esce dal campo Alboni

36′ Esce colpendo la palla di testa Mazzi, pressione alleggerita e scampato pericolo per la Samb

38′ Marras prova la conclusione, murata da Santovito

38′ Subisce fallo il numero 6 Lulli, punizione per i rossoblù

38′ Subisce fallo il numero 6 Lulli, punizione per i rossoblù

41′ Pronto ad entrare Del Moro, ultimo cambio a disposizione di mister Manoni. Sostituirà Marras

43′ Occasione per il Trastevere, Alonzi va a terra ma non c’è fallo per l’arbitro

45′ IL TRASTEVERE TORNA IN VANTAGGIO CON ALONZI. SAMB BEFFATA

45+1′ 4 minuti di recupero assegnati dall’arbitro

45+4′ Finisce la partita, al Trastevere Stadium i padroni di casa vincono 3-2