SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto al “Riviera” per Porto d’Ascoli-Vigor Senigallia.

NOTE

Una fitta pioggia è caduta per tutta la mattinata a San Benedetto e non accenna a smettere. Campo pesantissimo. Padroni di casa in maglia nera con inserti arancio, ospiti in completo bianco.

FORMAZIONI

PORTO D’ASCOLI (4-3-3): Testa, Pasqualini, Sensi, Rossi (75′ Battista), Napolano (80′ Passalacqua), Zoboletti (05, 60′ Petrini), Buonavoglia (01, 60′ Parolisi), Rovinelli (02), D’Alessandro, Spagna (87′ Sowe), Pietropaolo (03). All. Davide Ciampelli. A disp. Finori, Verdesi, Curzi, Evangelisti.

VIGOR SENIGALLIA (4-3-3): Roberto (03), Olivi (02), Bartolini, Marini (75′ Pesaresi), Gambini, Magi, Kerjota, Mancini (80’D’Errico), Pesaresi, Baldini (60′ Lazzari), Vrioni (60′ Balleello). All. Aldo Clementi. A disp. Sarti, Mori, Bucari, Pierpaoli, Marcucci.

ANGOLI

4-3

AMMONITI

Pesaresi (V)

ESPULSI

CRONACA

PRIMO TEMPO

5′ Conclusione dal limite di Napolano, ribattuta in angolo da un difensore ospite.

6′ Sugli sviluppi, Rovinelli non trova il giusto impatto con la sfera.

13′ Porto d’Ascoli che in questa fase lascia il possesso palla al Senigallia.

15′ Il campo pesante rende difficili le giocate palla a terra, le due squadre si affidano per lo più ai lanci lunghi.

19′ Palla rischiosa di Sensi indietro verso Testa che riesce a cavarsela spazzando lungo sul pressing di Pesaresi.

21′ “Ci abbassiamo troppo”, le indicazioni di mister Ciampelli a Sensi.

23′ Colpo di testa di Spagna sul fondo dopo il cross di Zoboletti.

25′ Ripartenza del Senigallia, Baldini apre a destra per Kerjota che converge e calcia col mancino, centrale.

28′ Tiro-cross di Napolano, Roberto blocca.

30′ HA SEGNATO IL PORTO D’ASCOLI: manovra avvolgente degli orange, Buonavoglia mette al centro per Pietropaolo che apre a sinistra per Napolano tutto solo. Il numero 10 ha il tempo di stoppare, guardare Roberto e trafiggerlo. 1-0.

31′ 1-1 NON C’E’ NEMMENO IL TEMPO DI ESULTARE: cross di Bartolini e colpo di testa di Mancini che pareggia i conti dopo un giro d’orologio.

35′ Angolo per gli ospiti, che ora giocano sull’entusiasmo. Testa allontana di pugno.

38′ Ci prova il Pda, recupero di D’Alessandro sulla trequarti, Buonavoglia libera il sinistro dal limite. Centrale.

40′ Altro tiro degli orange, stavolta Napolano dalla lunetta. Palla alta.

45′ Un minuto di recupero.

45’+1 Non succede più nulla, finisce qui il primo tempo. Succede tutto in un minuto col botta e risposta Napolano-Mancini.

SECONDO TEMPO

45′ Al via la ripresa.

50′ BOTTA DI BUONAVOGLIA. Roberto si rifugia in angolo dopo una deviazione che rischiava di mandarlo controtempo.

51′ TRAVERSA DI SENSI. Clamoroso legno a botta sicura del numero 6, che aveva colpito bene di testa su corner di Napolano.

51′ MIRACOLO DI TESTA: sulla ripartenza della stessa azione il Senigallia vola in 3 contro 1, Pesaresi calcia col destro a ma Testa in uscita si oppone col corpo.

52′ Partita bellissima ora con occasioni da una parte e dall’altra.

55′ HA SEGNATO IL PORTO D’ASCOLI: palla al centro di Napolano, Rossi prolunga sul secondo palo. Buonavoglia in un primo momento si fa respingere il tiro da Roberto, poi insacca sulla ribattuta. 2-1.

58′ Angolo per la Vigor. Kerjota mette in mezzo per Pesaresi che prova la rovesciata ma colpisce in pieno volto D’Alessandro. Giallo per l’attaccante.

62′ Baldini mette al centro per Mancini, che la sfiora d’esterno ma non dà forza. Blocca Testa.

70′ Rossi con i crampi, al suo posto si prepara Battista.

75′ Ecco il cambio di Ciampelli, Parolisi scala a centrocampo. Resta dunque un 4-3-3.

76′ Lazzari mette al centro per D’Errico, che calcia centrale. Facile per Testa.

80′ Grande idea di Battista che lancia Spagna in verticale, il suo destro ad incrociare finisce sul fondo.

81′ Altro cambio per Ciampelli, dentro Passalacqua per Napolano. Difesa a 5 ora per gli orange.

84′ Angolo per il Pda. Nulla di fatto, troppo lungo il cross di Battista.

86′ Insistono gli orange, cross di Battista per D’Alessandro che di testa alza sopra la traversa. Dentro Sowe per Spagna.

90′ Sono 5 i minuti di recupero.