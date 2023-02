GROTTAMMARE – Ai fan più affezionati del cantante e imprenditore Federico Lucia, in arte Fedez, non sarà sfuggito che in alcune sue recenti Instagram stories faticava ad esprimersi, mostrando segni di balbuzie. Una disfluenza verbale a cui il rapper non aveva abituato, tant’è che si sono paventate le ipotesi più disparate: in molti hanno commentato sostenendo che proprio lo stress da sovraesposizione mediatica abbia causato al cantante il problema.

Sara Marchetti, logopedista con esperienza pluriennale nella terapia della balbuzie, operante a Martinsicuro e Grottammare, esclude lo stress come causa scatenante e spiega che esistono due tipi di balbuzie: quella evolutiva e quella acquisita.

“La balbuzie evolutiva – afferma la dottoressa Marchetti – emerge nella prima infanzia ed è quella più frequente. La balbuzie acquisita, al contrario, si manifesta in età più avanzata come effetto collaterale di alcuni farmaci o come conseguenza di un danno neurologico (trauma cranico o malattie neurologiche). Possono essere coinvolte diverse strutture neurologiche: principalmente l’emisfero sinistro, il cervelletto, i gangli della base, il talamo e il tronco encefalico”.

Per sapere precisamente quale sia il tipo di balbuzie che affligge Fedez “sarebbero necessarie maggiori informazioni anamnestiche, cliniche, visite specialistiche ed esami strumentali – afferma la dottoressa Marchetti -. Tuttavia, alla base dell’insorgenza del disturbo ci deve essere sempre una predisposizione genetica o un problema neurologico. Lo stress può essere semplicemente un fattore aggravante”.

“Pur essendo stato evidente la difficoltà che Fedez ha avuto nella gestione delle disfluenze – continua – è da sottolineare il forte impatto che il rapper ha avuto nel dire di star affrontando questo disturbo e nel portare avanti il proprio discorso senza farsi scoraggiare dai blocchi avuti, mandando il messaggio che il contenuto è più importante della forma”.

“Uno studio effettuato a livello europeo nel 2015 – spiega la dottoressa Marchetti – ha evidenziato che tra i Paesi europei analizzati l’Italia è quello ad avere il più grande stereotipo nei confronti della balbuzie. Nel nostro paese infatti c’è sempre stata una grande disinformazione su questo tema e sarebbe importante mandare messaggi corretti su questo disturbo”.