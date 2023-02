ATLETICO CENTOBUCHI: Beni, Di Salvatore (1′ st Travaglia), Pietropaolo G., Veccia (40′ st Guerrero), De Cesaris, Fabi Cannella (39′ st Piunti), D’Intino, Tedeschi (10′ st Iovannisci), Picciola (10′ st Galli), Pietropaolo A., Liberati.

A disposizione: Filipponi, Di Luca, Russi, Fares. Allenatore Salvatore Fusco

MONTICELLI: Paolini E., Porfiri, Calvaresi, Aljevic, D’Angelo, Natalini, Santoni (32′ st Tarli), Vespa (12′ st Spinelli), Paolini M. (29′ st Rosati), Panichi (20′ st Iachini), Gibellieri (32′ st Poli).

A disposizione: Filiaci, Grelli, Lazzarini, Bernabei. Allenatore Luigi Zaini

MARTINSICURO – Altri tre punti pesantissimi per l’Atletico Centobuchi che batte 2-1 allo Stadio “A. Tommolini” un insidioso Monticelli.

Primo tempo molto equilibrato tra le due formazioni con la squadra di Fusco che approccia bene la gara nei primi minuti ma viene messo in difficoltà da alcuni spunti offensivi dell’attacco ospite.

Al 18′ pt occasione Monticelli: Di Salvatore perde il pallone sull’out di destra, cross di Vespa per il tiro di Paolini ma Beni respinge con una gran parata. Risponde la formazione di casa: al 31′ pt calcio d’angolo di Pietropaolo A. sul secondo palo, trova il colpo di testa di De Cesaris che insacca in rete, ma l’arbitro segnala un fallo su Aljievic. Si va a riposo dopo la prima frazione di gara sullo 0-0.

Nel secondo tempo la prima occasione è della formazione di Zaini: al 2′ st cross di Santoni per il colpo di testa pericoloso di Paolini che viene respinto in angolo dalla difesa biancazzurra. Al 23′ st arriva il vantaggio per la squadra di Fusco: Iovannisci riceve il pallone sulla destra punta Calvaresi, lo supera, entra in area, crossa e trova il colpo di testa di Veccia che realizza l’1-0 e fa impazzire i tifosi di casa.

Il Monticelli accusa il colpo e l’Atletico Centobuchi raddoppia al 31′ st: corner dalla sinistra di Iovannisci che crossa al centro e trova il colpo di testa in area piccola di Veccia che realizza la doppietta. Al 47′ st il Monticelli accorcia le distanze: mischia in area davanti a Beni e Tarli insacca in rete per il 2-1. Poco dopo altra occasione clamorosa per gli ospiti: cross dalla sinistra sul secondo palo per Porfiri ma impatta male la sfera di testa che finisce al lato di pochissimo e si divora il gol del pareggio.

I biancazzurri con questa vittoria salgono a 34 punti in classifica.

Di seguito i gol dell’Atletico Centobuchi.