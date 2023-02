SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Domenica 26 febbraio alle ore 16,30, presso il Museo del Mare si terrà l’evento “Guide per un Giorno, toccare è d’obbligo” in compagnia dei soci dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Ascoli Piceno e Fermo. Il titolo, in contrasto con il “dogma” del “non toccare” al museo, pone l’accento su una nuova concezione di fruizione del patrimonio culturale che, non solo deve essere fruito da tutti, ma deve anche essere vissuto attivamente sfatando l’idea del museo come luogo buio e polveroso. Qual è la novità dell’iniziativa? In questo caso il disabile non è fruitore passivo di un servizio che l’organizzazione prevede “anche” per lui ma è protagonista e guida e invita i partecipanti a vedere la realtà dal suo punto di vista: l’obiettivo è quello infatti di sensibilizzare il pubblico nel considerare l’inclusione diritto fondante del vivere civile e non come una premialità, la cultura inoltre è uno strumento indispensabile per accorciare distanze e diffidenze verso il “diverso” in generale. Quindi lo staff del Museo del Mare vi invita a un pomeriggio dedicato al museo “di tutti e per tutti” dove i soci dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti accompagneranno gli ospiti in un percorso sensoriale “al buio” tra le sale del museo. Un’occasione per trovarsi “dall’altra parte,”, ma insieme.

Costi euro 4,00 cad.; prenotazione obbligatoria al 353 4109069