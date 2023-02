Il presidente del Consiglio Comunale Eldo Fanini ha convocato il civico consesso per sabato 25 febbraio alle ore 8 (inizio previsto per le ore 9). Tra i punti all’ordine del giorno si evidenziano:

– le interrogazioni dei consiglieri De Vecchis e Bagalini (inerente i pagamenti, effettuati o no, dal Sindaco per una consulenza in materia di comunicazione durante la campagna elettorale), dei consiglieri Marchegiani e Canducci (sugli incarichi in altro Comune del segretario generale e sulla condizione del sottopasso di via del Mare), del consigliere Marinangeli (sul malfunzionamento dell’asta del mercato ittico e sull’iter per il dragaggio del fondale del porto), della consigliera Bottiglieri sulla tutela delle “case basse” del centro cittadino;

– la manovra di bilancio per il prossimo triennio che comprende:

a) l’approvazione delle aliquote IMU 2023 (immutate rispetto all’anno precedente)

b) l’approvazione delle aliquote dell’addizionale comunale IRPEF 2023 (anch’esse invariate)

c) le modifiche al regolamento del canone unico patrimoniale (che contempla agevolazioni per l’occupazione di suolo pubblico da parte di spettacoli viaggianti e per iniziative promosse dal Comune prive di rilevanza economica)

d) le modifiche al regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione delle aree destinate a mercati (per rivedere modalità e termini per il versamento relativo ad occupazioni ripetitive, modalità di controllo del pagamento delle rateazioni, rimodulare le sanzioni per omesso, parziale o tardivo pagamento)

e) la rinuncia alla maggiorazione di 3 punti, fino ad ora sempre applicata, del tasso di interesse legale per calcolare rateizzazioni, rimborsi, ravvedimenti ,ecc. che per il 2023 si attesta al 5%

f) il varo della manovra economia complessiva per il triennio 2023-2025. Tra le voci in entrata, si evidenziano per l’anno in corso il gettito IMU per € 14.230.000,00, l’entrata della tassa rifiuti per € 13.104.452,00, € 3.945.000,00 dalla lotta all’evasione tributaria, € 4.800.000,00 dall’addizionale comunale IRPEF, € 2.404.000,00 dal Canone Unico Patrimoniale. Tra le spese, si segnala la previsione di un mutuo da € 500.000,00 da contrarre nel 2024 per la riqualificazione della piscina esterna, lo stanziamento di € 5.375.328,66 per il fondo crediti di dubbia esigibilità, € 885.538,87 per il Fondo Garanzia Debiti Commerciali, € 318.156,79 per il fondo rischi contenzioso. Quanto alle spese di investimento, il relativo programma prevede per il 2023, anche grazie ai fondi PNRR, l’avvio della messa in sicurezza del ponte sull’Albula di viale Trieste, della riqualificazione del lungomare, della ristrutturazione della scuola “B. Caselli”, della costruzione degli asili nido di via Alfortville e via Togliatti, della riqualificazione dell’area ex Ballarin con l’intervento di sistemazione della curva sud finanziata dalla Fondazione CARISAP, della riqualificazione di palestra e uffici della piscina “Gregori;

– una mozione a iniziativa dei consiglieri Marchegiani e Canducci per l’attivazione di una serie di azioni legate alla sicurezza stradale, alla sensibilizzazione sul tema degli incidenti stradali e a progetti di educazione stradale nelle scuole cittadine.

Dopo il ricordo di alcune personalità scomparse da poco come Harry Shindler e Anna Lunerti, inizia il Consiglio.

Prende la parola il Consigliere Pasqualino Piunti: “Voglio dire che che questo verbale è carente e incompleto: la invito a rileggere”

Il consigliere Giorgio De Vecchis interviene criticando la gestione del Consiglio: “Quattro verbali approvati, ma non vi vergognate? Che verbale approviamo? Si mettono a verbale cose che non si capiscono”

Simone De Vecchis “Rivendico la mia azione politica. Non mi faccio intimidire da nessuno”.

Il presidente Fanini mette al voto il primo punto all’ordine del giorno. Votano in 15, 14 favorevoli e un astenuto.

Secondo e terzo punto all’ordine del giorno: si va al voto.

Quarto punto, l’approvazione del verbale del consiglio precedente (25 gennaio). Il Consiglio approva.

Il Consigliere Giorgio De Vecchis introduce l’interrogazione inerente i pagamenti, effettuati o no, dal Sindaco per una consulenza in materia di comunicazione durante la campagna elettorale.

Parola al Sindaco: “La questione posta da De Vecchis e Bagalini è priva di qualsiasi fondamento, ed è volta a screditare il sottoscritto. Nel rispetto degli obblighi di trasparenza, il sottoscritto ha rendicontato tutte le spese effettuate. Il sottoscritto non ha mai dichiarato il falso. Consigliere De Vecchis, se lei pensa di fare una battaglia contro di me, qui si fanno battaglie per la società. Consigliere Bagalini, le consiglio di cambiare modo di comunicare”.

De Vecchis replica: “Caro Sindaco, non si ricorda quando mi ha proposto di pagarmi in modi alternativi? Se un giorno la Procura dovesse chiedermi come, glielo racconterò. Ho semplicemente intuito che lei è una persona inadatta. Forse fa finta di non conoscere il modo in cui si dichiarano le spese elettorali: non ricorda di aver giurato di rispettare l’articolo 54 della Costituzione. Lei è moralmente inadatto, molto marketing e dichiarazioni false. Che immagine dai di questa Amministrazione? Io non ho mai visto uno sfascio così”.

Niccolò Bagalini: “Sarebbe cosa buona e giusta che un sindaco, prima di rilasciare dichiarazioni, studiasse lo statuto della Picenambiente”.

Annalisa Marchegiani legge l’interrogazione firmata insieme a Paolo Canducci. Si chiedono chiarimenti sugli incarichi del Segretario Stefano Zanieri. Risponde il Sindaco.

“Sicuramente il nostro Segretario è il più bravo che esista sulla piazza, ma non è che dove lo chiamano lui deve andare: va perché ha dato la sua disponibilità” – attacca la Consigliera Marchegiani.

Punto numero 7 all’ordine del giorno, si parla del sottopasso di Via Mare: parola ancora a Marchegiani e Canducci.

Risponde il Vice Sindaco Capriotti. “Per ora non c’è un progetto di ristrutturazione del sottopasso di Via Mare. Secondo i rilievi dell’Arpam le acque affiorate non sono acque nere”.

Controbatte Canducci: “Il fatto che vi siate incontrati con l’RFI mi fa pensare che il finanziamento necessario sia molto oneroso. Non è il caso di usare un’altra soluzione per i ciclisti?”

Segue un’interrogazione introdotta dal Consigliere Lorenzo Marinangeli a proposito della nuova asta del Mercato Ittico. “I nostri pescatori e commercianti hanno interesse di capire da cosa dipenda la buona riuscita delle vendite”.

Replica l’Assessore Camaioni: “Si tratta di macchine introdotte da poco, purtroppo questi malfunzionamenti possono capitare anche se non dovrebbero”.

Marinangeli affronta anche il discorso relativo al dragaggio del porto: “Problema che grava su imprese e lavoratori”.

Risponde Bruno Gabrielli: “Il prossimo intervento sarà molto più impattante; movimenteremo ben 90mila metri cubi di materiale. La procedura è iniziata il 23 dicembre scorso, ci sarà una conferenza di servizio decisoria il 1 marzo 2023, da cui scaturiranno due autorizzazioni, una delle quali è proprio quella per il dragaggio”.

Punto n.10 all’ordine del giorno, la Consigliera Bottiglieri introduce l’interrogazione sulle Case Basse dei pescatori di San Benedetto.