SAN BENEDETTO – Su sollecitazione di Omnia Nafei abbiamo registrato una ‘pillola’ nella quale la signora di origini egiziane ma sposata con l’ortopedico Marco Sgattoni a San Benedetto, dove vive da oltre venti anni ha esposto un problema personale che abbiamo ritenuto di divulgare. Abbiamo accettato perché il problema che lei pone nella video intervista è particolare, per non dire che è molto strano.

Ha un fratello disabile al Cairo, Camal di 68 anni, che vorrebbe far venire per un breve periodo a San Benedetto ma finora il consolato italiano non gli ha dato il permesso.

Ascoltate e, se volete, inviateci la vostra opinione.