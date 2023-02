SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In data odierna la Quanton Commodities Ltd, trading house specializzata nel commercio internazionale di cereali, operante in tutto il mondo con posizioni rilevante in aree strategiche con fatturato nel 2022 di oltre 300 milioni di euro, con oltre 1,7 milioni di tonnellate di prodotti agricoli scambiati, nella persona del Dott. Valerio Antonini, Chief Executive Officer, comunica di aver inviato lo scorso mercoledì 22 febbraio formale manifestazione d’interesse con relativa lettera di presentazione, all’acquisizione del 100% delle quote sociali dell’ A. S. Sambenedettese Calcio.

Alla luce delle notizie provenienti da tesserati e non collegati alla società, è ferma intenzione da parte della Quaton Commodities Ltd avere la possibilità di incontrare l’attuale proprietà, per poter trovare in breve tempo la possibilità di intervenire sul presente e futuro della società e della squadra in questa stagione impegnata in un campionato ed in una posizione di classifica che certamente per storia, seguito e blasone ben lontani dal proprio valore reale. La Quanton Commodities Ltd ha altresì dato mandato al Dott. Claudio Anellucci d’intraprendere per nome e conto della medesima ogni operazione al raggiungimento di tale fine.