MARTINSICURO – Chiusura del sottopasso Via Risorgimento, la nota del Sindaco di Martinsicuro Massimo Vagnoni:

«Dopo aver constatato la caduta di calcinacci dal sottopasso di Via Risorgimento, a seguito di sopralluogo eseguito dalla Polizia Municipale e servizio manutenzione abbiamo deciso di chiudere provvisoriamente il sottopasso per evitare rischi.

Abbiamo fatto segnalazione alle Ferrovie per sollecitare le necessarie verifiche ed il ripristino dello stato dei luoghi.

Domani mattina verificheremo se ci saranno le condizioni per la riapertura».