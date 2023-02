SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Domenica 26 febbraio la Samb affronterà in trasferta il Trastevere, società romana che ancora una volta sta ben figurando nel Girone F del campionato di Serie D. Per l’occasione abbiamo fatto qualche domanda a Flavio Betturri, Direttore Sportivo capitolino. Il giovane dirigente ha fatto il punto sulla stagione disputata fin qui dalla propria squadra, commentando anche la situazione societaria dei rossoblù, ormai drammatica.

Come giudica il vostro campionato fin qui?

«L’obiettivo della stagione erano i playoff, per i quali siamo in piena corsa poiché siamo terzi in classifica. Rimangono dieci finali, dobbiamo cercare di portare l’obiettivo a casa. Per il primo posto i giochi per noi si sono chiusi dopo la partita contro il Senigallia: un po’ di rammarico c’è perché secondo me con un pochino più di cattiveria agonistica e con la lettura di alcune partite con una mentalità un po’ più forte avremmo potuto sicuramente fare da antagonista al Pineto. Peccato, perché è sempre bello giocarsi il campionato fino all’ultimo. La partita di domenica è una partita importante perché la Sambenedettese, come sappiamo tutti, ha problemi economici ma rimane sempre una signora squadra, con giocatori importanti e d’esperienza: non dobbiamo assolutamente prendere sottogamba la gara».

A posteriori, crede che la vostra rosa avrebbe potuto lottare per vincere il campionato?

«Non credo, piuttosto è attrezzata per fare un campionato di livello. Alcune squadre hanno speso molto di più, come lo stesso Pineto. Possono poi verificarsi dinamiche per cui una neopromossa come il Senigallia si ritrovi a lottare per il campionato: noi però a dicembre abbiamo preferito fare un mercato di prospettiva, nel quale ci siamo “ringiovaniti” investendo sul settore giovanile dopo la partenza, ad esempio, di Scuderi verso il professionismo. Sono quindi molto soddisfatto di quello che i ragazzi stanno facendo».

Lei ha parlato di prospettiva: questa Samb, da diversi punti di vista, attualmente di prospettive non sembra proprio averne. Nelle occasioni in cui vi siete incontrati, che impressione le ha fatto Roberto Renzi?

«Ho assistito sabato scorso a Samb-Tolentino, ma non ho visto il Presidente allo stadio: per educazione, il saluto lo si fa sempre, anche se non conosco lui come persona. All’andata si sono comportati bene con noi, sono stati gentili e non ci hanno fatto mancare nulla. È uno scandalo che una piazza del genere non riesca mai ad avere una continuità progettuale e un vero e proprio investitore che la tuteli. Parliamo di una piazza che può fare tranquillamente la Serie B, per il tifo che ha, per lo stadio – magari l’avessi io uno stadio del genere a Roma. La Federazione dovrebbe tutelare chi viene a prendere la Sambenedettese. È una piazza storica, una piazza importante, che non si merita di stare in queste situazioni. È scandaloso anche nei confronti di giocatori che sono andati a San Benedetto per vincere il campionato, come Proia che avevamo qui lo scorso anno. Volevamo trattenerlo offrendogli anche più soldi, ma lui ha insistito per andare alla Samb: mi dispiace per lui, che è un ragazzo d’oro, per la situazione in cui si è ritrovato. Detto ciò, il fatto che la Sambenedettese stia facendo un campionato di bassa classifica dipende dall’aspetto societario».

In vista del match di domenica, quanto crede possa influire la situazione attuale sulle motivazioni dei calciatori, nel momento in cui dovranno scendere in campo?

«Ripeto, i giocatori rossoblù non sono da prendere sottogamba e hanno dei valori umani importanti. Conosco personalmente alcuni di loro, in particolare i ragazzi romani, e so che daranno il 100% anche se la società è assente. Purtroppo questo non è sport, non è calcio: mi auguro che la Samb possa trovare un investitore in grado di dire la verità e far sì con il tempo di riportare la squadra dove merita di stare, ossia in campionati professionistici».