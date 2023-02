Porto d’Ascoli batte 2-0 Vigor Senigallia con una doppietta di Napolano ed è per ora secondo

Due anticipi aprono 9a giornata dell'Eccellenza Marche. Portodascolani (al 2°successo consecutivo, il 5° stagionale, il 4°interno) regolano già nel 1°tempo con due perle dell'ex fantasista della Samb, squadra senigalliese (al 3°ko stagionale, il 2°esterno) agganciando almeno per ora Atletico Gallo (domani impegnato nel big match di Urbania) a quota 16. Nell'altro anticipo San Marco Servigliano (al 2° successo consecutivo, il 3° stagionale) supera (3-1) in rimonta e stacca Azzurra Colli (al 3°ko consecutivo, il 4°nelle ultime 5 gare, il 6°stagionale). Nell'anticipo dell'11a giornata di Serie D Girone F: Recanatese (al 1°pari stagionale ed interno) raggiunge (sull'1-1) Pineto (al 5°risultato utile, 2°pari consecutivo, il 4°stagionale) all'84, salendo per adesso al comando solitario con +1 sul San Nicolò (che domani sarà ospite del Matelica).

di Giordano Novelli