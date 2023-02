MONTEGIORGIO – Altro cambio in panchina per il Montegiorgio: è stato ufficializzato Domenico Izzotti che subentra al dimissionario Gabriele Baldassarri. È il terzo allenatore in stagione per i rossoblu, il primo era Gianluca De Angelis.

Mister Izzotti torna al Montegiorgio dopo 9 anni con il quale ha conquistato la vittoria del Campionato di Promozione nel 2012-2013 e la Coppa di Eccellenza nel 2013-2014.

Inoltre mercoledì 22 febbraio si è disputato il recupero tra Vastogirardi e Tolentino dove i molisani si sono imposti per 1-0 con il gol di Calemme. I gialloblu escono dalla zona play-out e salgono a 30 punti. Ai cremisi serve più di un miracolo per la salvezza.