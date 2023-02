ROMA – È morto a 84 anni Maurizio Costanzo, conduttore che cambiò la televisione e fu protagonista poliedrico della seconda metà del Novecento italiano. Costanzo, nato a Roma nel 1938, esordì come giornalista per poi trasformarsi in talent scout, autore, conduttore e sceneggiatore. Con Ghigo De Chiara ed Ennio Morricone, nel 1966 scrisse il celeberrimo brano “Se Telefonando”, per Mina. Con il suo “Show” introdusse il genere Talk in Italia, e diede spazio in tv a centinaia di personaggi provenienti anche dalla nostra Riviera, tra cui il sambenedettese Marino Serenelli. Costanzo amò le Marche ed ebbe modo anche di lavorarci. Il giornalista, infatti, fu direttore artistico della 25ma edizione della Biennale dell’Umorismo nell’Arte di Tolentino del 2009. Costanzo curò inoltre la mostra personale promossa dal Miumor dedicata all’artista Leo Longanesi.