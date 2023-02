SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sfida in trasferta per la Samb che affronterà il Trastevere domenica 26 febbraio alle ore 14.30 al “Trastevere Stadium”.

Lo scorso anno i capitolini hanno partecipato al Campionato di Serie D Girone F ed hanno concluso al secondo posto con 59 punti. Inoltre la formazione, che era allenata da mister Mazza, ha incontrato proprio i rossoblu in finale play-off che hanno avuto la meglio vincendo per 1-2 con i gol di Fall e Angiulli.

Nel campionato in corso la formazione dell’attuale allenatore Cioci, è posizionata quarto posto a 41 punti a pari merito con il Cynthialbalonga.

I risultati ottenuti fino ad oggi sono i seguenti: 12 vittorie, 5 pareggi e sono 7 le sconfitte incassate giunti alla 24^ giornata.

Sono 41 i gol segnati e 34 quelli subiti e con queste statistiche il Trastevere è la peggior difesa ed è il miglior attacco del girone. Inoltre il “Trastevere Stadium” è un vero e proprio fortino per gli amaranto-celesti: in tutta la stagione hanno perso solo due volte nel proprio stadio con Tolentino e Avezzano entrambe per 1-2 e hanno portato a casa ben 26 punti. Un rendimento sicuramente migliore rispetto alle gare in trasferta dove il bottino è di 15 punti.

Tra gli ex rossoblu spuntano Emiliano Tortolano (5 gol e 5 assist in questa stagione) e Daniele Crescenzo (9 gol e 3 assist). L’ultimo precedente risale al 23 ottobre al “Riviera delle Palme” ed è a favore della squadra del patron Betturri, che vinse per 0-2 con i gol di Bertoldi e Giordani.

Giocatori da tenere d’occhio: Federico Alonzi, attaccante classe 1996, allo scorso anno alla Vastese. Tante stagioni in Serie D e una in Serie C con il Santarcangelo dove trovò poco spazio, solo 6 le partite giocate. Con gli amaranto-celesti ha messo a segno 11 gol e 5 assist fino ad oggi, con i suoi gol il Trastevere ha guadagnato 19 punti (6 vittorie e 1 pareggi) ed ha perso solo una volta contro il Matese per 4-1. Segnando contro la Samb potrebbe uguagliare il suo maggior numero di gol segnati in una stagione come quando era alla Vis Artena nel 2020-2021 (12 gol in 14 gare).

Una sfida non semplice per i rossoblu, in casa di una squadra che negli ultimi anni ha sempre fatto i play-off e costruito rose importanti, considerando anche la situazione societaria attuale ma la formazione di Manoni dovrà fare la sua partita a prescindere da tutto… fino a quando non sciopereranno.