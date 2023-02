MONTEPRANDONE – Un’altra tappa cruciale. Stavolta, però, è uno scontro diretto. L’Handball Club Monteprandone, penultimo in classifica e reduce dal ko di Chiaravalle, domani sabato 25 febbraio alle 18 ospita Prato, quartultimo e avanti di 3 punti rispetto ai verdi. Insomma, la sfida del palazzetto di via Colle Gioioso (ingresso libero), valevole per l’ottava giornata del girone di ritorno, pesa parecchio.

Più di qualche problema, al solito, per coach Andrea Vultaggio. Sono infortunati a vario titolo, infatti, Gjorgievski, Simonetti e Stauble. All’andata, in Toscana, finì 25 pari, con Monteprandone che incamerò il primo punto della stagione.

Domani al Colle Gioioso arbitrano Fasano e Lorusso.