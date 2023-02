SAN BENDETTO DEL TRONTO – Un format vincente volto alla valorizzazione e alla scoperta della cultura enogastronomica delle nostre Marche. Parliamo di “Giochi a Tavola”, un ciclo di cene non solo squisite ma anche divertenti, frutto della mente creativa di Laura Di Pietrantonio, Presidente della Cooperativa Charme Italia. Il progetto è finanziato della Regione Marche all’interno del bando “dalla vigna alla tavola”.

Undici eventi in undici locali differenti – dal 3 marzo al 26 maggio – per valorizzare il vino e la birra artigianale in modo nuovo: giocando. Memorizzare sentori olfattivi, immagazzinare informazioni sulle Denominazioni vinicole regionali e imparare a riconoscere la qualità di un cibo non è mai stato così divertente e facile da imparare. Grazie a un gioco creato in collaborazione con esperti del settore food, durante le cene gli ospiti si sfideranno in prove sensoriali, di abilità, di coraggio… finalizzate a potenziare la cultura enogastronomica del territorio.

Ogni cena avrà un menù dedicato, proporrà in degustazione tre cantine o birrifici con la presenza dei produttori stessi che diventeranno parte integrante dei Giochi a Tavola. I prezzi degli eventi sono compresi tra i 35 e i 60 euro e racconteranno diversi stili di cucina: quella tradizionale di mare e di terra, la cucina naturale o la creativa fino a pizza e hamburger gourmet.

Sono 42 i partner del progetto Giochi a Tavola: cantine, birrifici, ristoratori, esperti di comunicazione digitale e tour operator che lavoreranno per potenziare l’enoturismo nel Piceno.

“Le Marche puntano sul buon vino e, novità di quest’anno, anche sulla birra – riferisce l’assessore all’Agricoltura Andrea Maria Antonini – Valorizzare la regione investendo sulle eccellenze del territorio, anche con momenti conviviali, significa creare occasioni importanti di promozione, sviluppo e coinvolgimento che muovono l’economia, ci rendono competitivi e attivano un settore in crescita sul mercato”.

“Ringraziamo la Regione Marche che ci ha permesso di creare questo format di successo che valorizza i prodotti marchigiani” aggiunge Laura Di Pietrantonio.

Novità dell’anno, l’introduzione di due eventi dedicati alla birra artigianale che si svolgeranno presso i Pub Old Spirit (30 Marzo) e Torrione (11 Maggio).

Di seguito il calendario completo degli eventi:

Primo appuntamento venerdì 3 Marzo al Ristorante PostoNuovo con un menu con solo pesce fresco dell’Adriatico e i grandi bianchi e rosati della Regione.

Ecco il menù

Tutte le informazioni sugli eventi e il calendario di Giochi a Tavola sono disponibili su:

E sulle pagine social di Laura Di Pietrantonio www.facebook.com/Lauradipietrantonioevents – www.instagram.com/laura.dipietrantonio

I menù saranno pubblicati anche sulle pagine social dei singoli locali.

Informazioni e prenotazioni: 333 2722246