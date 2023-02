Addio ad Harry Shindler, un grande uomo. Il suo messaggio contro le guerre, l’amicizia con Roger Waters e la lotta alla Brexit

Aveva combattuto la Seconda Guerra Mondiale per l'Inghilterra in Italia e una volta in pensione si era trasferito in Riviera aiutando numerose famiglie britanniche a piangere e ricordare i loro cari caduti sul suolo italico. La sua energia e solarità, un esempio per tutti, specialmente per i giovani

di Leonardo Delle Noci