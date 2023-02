MONACO DI BAVIERA – LA BAVIERA SOGNA VACANZE MARCHIGIANE. OPERATORI E ISTITUZIONI DA OGGI ALLA FIERA F.Re.e DI MONACO.

«Nel mese più corto dell’anno gli eventi di promozione in Italia e all’estero delle Marche si susseguono senza soluzione di continuità. Dopo gli appuntamenti milanesi di BIT e MICAM, è la volta di una nuova ribalta internazionale per il sistema Marche con la F.Re.e di Monaco di Baviera in svolgimento da oggi al 26 febbraio.

Già nota come C-B-R Leisure & Travel, si tratta della fiera più grande del sud della Germania ed è dedicata a servizi e prodotti relativi al turismo e al tempo libero. Accoglie operatori turistici, professionisti dell’accoglienza, ma promuove anche abbigliamento ed attrezzature per lo sport, camper, attrezzature per il camping e accessori legati alla vacanza.

Le Marche partecipano con la consolidata filiera istituzionale di Regione-ATIM e Camera di Commercio, e in Baviera si presentano con un nuovo logo, pensato proprio per le occasioni in cui al centro c’è il brand regionale più che l’istituzione. “Marche” vicino al marchio logotipo del Ministero italiano del Turismo, per una immediata connotazione all’interno del sistema Paese.

La Presidente della Camera di Commercio che la delegazione incontrerà è quella della Camera Italo Tedesca e risponde al nome di Annamaria Andretta.

Ieri, mercoledì 22 febbraio, sono stati incontrati i vertici di Monaco Fiere e si è parlato dell’organizzazione di fiere in tema di Real Estate e Alta Gastronomia. Inoltre sono stati presi contatti col Bayer Monaco femminile per portare nelle Marche il prossimo anno il ritiro della squadra che gioca nella massima serie tedesca, la Bundesliga.

“Made in Marche perché Made in Italy” ricorda Marco Bruschini Direttore ATIM che da Monaco spiega “questo è un mercato di riferimento per noi. La nostra regione è molto ben collegata al sud della Germania: i turisti tedeschi hanno buoni voli e gradiscono anche arrivare in auto. Questo consente loro di spostarsi nelle diverse località di interesse, e anche guadagnare la meta assaporando il viaggio e apprezzando appunto il percorso che li porta da noi: un viaggio nel viaggio, un brand nel brand”

Le auto dei vacanzieri tedeschi (che sono i primi turisti delle Marche secondo l’ultima rilevazione Camera Marche con ISNART ) saranno anche riempiti di prodotti marchigiani, apprezzati da visitatori che apprezzano in primis relax, svago, eccellenze enogastronomiche e un concetto di sostenibilità che passa attraverso l’acquisto da produttori del loco. La spesa media del turista, escluso il pernottamento, è di oltre 70 euro pro capite.

“Siamo a Monaco col payoff Autentica emozione, a ribadire la genuinità dell’esperienza turistica offerta dai nostri territori” spiega Bruschini. La collettiva è composta da 16 operatori turistici, accolti in un grande e nuovo stand aperto e affacciati nel comodo corridoio che lo percorre. Al centro è collocato lo spazio dedicato ai teatri, e non è casuale “Siamo vicini al riconoscimento UNESCO come Regione dei teatri, quindi la cultura è al centro, i borghi che ospitano i nostri teatri storici sono il cuore delle Marche”

Ricorda Gino Sabatini, Presidente di Camera Marche e Vice Presidente di Unioncamere “queste azioni promozionali sono preziose per due motivi: perché condotte insieme tra istituzioni che uniscono le forze verso un obbiettivo comune e perché primi step di percorsi più articolati. Non servono operazioni spot ma progetti che abbiano continuità. In questi giorni incontreremo la Presidente della Camera di Commercio Italo Tedesca , Annamaria Andretta, che sarà poi con noi a giugno alla Convention mondiale di Colli del Tronto, con cui pianificheremo un’iniziativa specifica a Monaco per i prossimi mesi con protagoniste eccellenze produttive marchigiane”

A Monaco sono presenti:

VILLAGGIO MARCHE

APA HOTEL

CONSORZIO FRASASSI

SFERISTERIO TEATRO DI TRADIZIONE

RIVIERA DEL CONERO

CONFINDUSTRIA MARCHE NORD

CONFTURISMO MARCHE NORD

FERMO INCOMING

CRILUMA

NUMANA BLU

FAITA

CTF TRAVEL

BASECAMP

SENIGALLIA INCOMING

MGM HOLYDAYS

FOOD AND RELAX».