SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella riunione di mercoledì 22 febbraio, la Giunta comunale ha approvato le seguenti delibere:

– il programma delle manifestazione di promozione del territorio e delle attività produttive per i mesi di marzo e aprile 2023. Tra questi troviamo lo Street Food Festival, Spring Sports 2023 e Spazio Creativo 2023;

– una specifica circa l’adeguamento della tariffa per il servizio giornaliero di fornitura di pasti per i bambini iscritti ai nidi d’infanzia comunali, che prevede la parificazione della stessa a € 4,50, ovvero allo stesso livello della tariffa prevista per il servizio di mensa scolastica per le famiglie che rientrano nella fascia ISEE compresa tra € 10.000,00 e € 20.000,00;

– il progetto di definizione strategica e normativa per l’impiego dell’impianto di videosorveglianza comunale da parte di tutte le Forze dell’Ordine in maniera condivisa e coordinata;

– le tariffe del Canone Unico Patrimoniale riferite alle concessione, autorizzazione o esposizioni pubblicitaria per l’anno 2023;

– le tariffe del Canone Unico Patrimoniale riferite ai canoni e oneri mercatali per l’anno 2023;

– gli indirizzi per il rinnovo della convenzione per l’affidamento in house del servizio di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale all’Azienda Multi Servizi spa. La convenzione, inizialmente stipulata nel 2019, sarà rinnovata con un adeguamento del 2,4% del costo per il servizio rispetto al precedente accordo, per un totale di € 200.000,00 (IVA inclusa).