CUPRA MARITTIMA – La settimana di Carnevale è finita ma al Cinema Margherita abbiamo pensato a un programma così intenso che non vi farà rimpiangere i festeggiamenti passati.

Si parte con uno dei film più attesi della stagione, The Whale di Darren Aronofsky, acclamato regista di opere sempre provocatorie e dirompenti come Requiem for a dream, Il cigno nero e The Wrestler. Il regista prosegue il suo scavo nella psicologia di personaggi alla deriva che, dopo aver guardato dentro la parte di oscura di sé stessi e aver fatto i conti con il proprio abisso, intraprendono un percorso di redenzione. In particolare per questo film si può avanzare una lettura metanarrativa, configurandosi la rinascita del personaggio protagonista parallela a quella di Brendan Fraser, attore che lo interpreta che, dopo una lunga assenza dal cinema torna con questo film, acclamatissimo alla Mostra del Cinema di Venezia.

Si prosegue con Laggiù qualcuno mi ama con cui Mario Martone omaggia Massimo Troisi: quando un regista racconta un altro regista è sempre un momento importante. Sì perché il Troisi di cui Martone intende parlare non è l’attore ma il regista, per cui Martone avanza un interessante e inaspettato paragone con François Truffaut. Piccola chicca del film: Paolo Sorrentino che, intervistato da Martone, si sofferma sulla lentezza del parlato di Troisi e sulla sua comicità che nasce dalla ripetizione.

Come sempre al Margherita non ci dimentichiamo dei più giovani: ecco allora in arrivo Argonuts-Missione Olimpo, in cui il mito di Giasone e degli Argonauti è riletto e interpretato da buffi personaggi animali. Un modo divertente per far appassionare i più piccoli alla mitologia.

Infine, annunciamo con piacere una novità: Margheritaoff, la nostra rassegna di film indipendenti, parte per la Francia con una serie di film che, tra buffe rapine, amori appassionati, scrittori geniali e inquietudini madre figlia, vi farà vivere tutto il fascino della più recente produzione cinematografica di questo paese.

Si inizia con L’innocente, quarto film da regista di Louis Garrel qui nelle vesti anche di attore e sceneggiatore, che gioca sui i confini tra thriller, commedia e storia romantica. Garrel porta in scena il suo solito personaggio, Abel, uomo timido e un po’ nevrotico, questa volta alle prese con il passato oscuro del marito della madre. Il film, pur guardando a modelli altissimi, Truffaut in primis, li risolve in un’opera perfetta, elegante e ben scritta, con una regia delicata ma presente e una sceneggiatura piena di invenzioni narrative degne della migliore commedia brillante.

Ci sentiamo di consigliare a tutti un film così, intelligente ma ricco di ironia, che reinventa un noir divertente e accattivante. Per tutti!