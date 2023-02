IL COVID

Si, il COVID, come molte altre realtà locali e nazionali ha colpito anche la realtà associativa della World Sporting Academy che era in procinto di promuovere una nuova era per lo sport e la ginnastica locale, ossia la realizzazione di un nuovo impianto sportivo.

Di più. Le quarantene, l’isolamento e l’impossibilità per i più piccoli di frequentare i corsi, cosa possibile per i soli atleti di interesse nazionale, hanno ridotto le entrate associative che pur di partecipare ai campionati di Serie A1 GAF e alle varie competizioni regionali e nazionali ha dovuto far ricorso al Credito Sportivo per una cifra pari a 25.000,00 €, debito che abbiamo già iniziato a restituire: ogni anno per l’attività agonistica che va Serie A1 GAF alle competizioni individuali, comprese le trasferte, la World Sporting Academy spende fino e ben oltre i 35.000,00 €.

Per dovizia di particolari risulta necessario dover rammentare che nel frattempo, vista l’usura delle grandi attrezzature, delle tappetature, mai fatte oggetto di manutenzione da parte dei gestori come prevede il capitolato d’appalto all’Art. 18 relativamente agli “Oneri di manutenzione ordinaria”, così come di ogni altro attrezzo presente all’interno della Tensostruttura, la World Sporting Academy ha provveduto ad acquistare attrezzature per un importo pari a circa 40.000,00 €, molte delle quali vengono utilizzate, purtroppo malamente, anche da altri utenti, come da segnalazioni più volte inoltrate senza mai ottenere per altro debita attenzione.

Nonostante ciò, a parte un esiguo contributo pari a poco più di 600,00 €, da parte dell’Amministrazione comunale attualmente in carica, né il Comune e tantomeno il gestore della Tensostruttura ci è venuto assolutamente incontro, anzi l’Ufficio Sport ha preteso il pagamento delle ore mai utilizzate della palestra scolastica “Bice Piacentini”, non tenendo conto delle restrizioni per il COVID, fra l’altro struttura deputata alla disciplina Karate (sport da contatto) assolutamente messa all’indice in quel periodo: anche questa rateizzazione pesa alle casse del sodalizio per un importo complessivo di 6.810,65 €, mentre a differenza le società ospitate presso il palazzetto “Bernardo Speca” hanno avuto il vantaggio di poter pagare solo il 50% del costo orario per l’utilizzo delle palestre o del campo centrale.

In questi due anni di sofferenza economica dovuta alla congiuntura COVID abbiamo continuato comunque a pagare, se pur con qualche ritardo, l’utilizzo della Tensostruttura all’A.S.D. Agraria Club, società questa che per la gestione delle palestre del Centro Sportivo Sabatino D’Angelo non è tenuto a pagare le utenze e che riscuote un congruo contributo dall’Ente comunale, nonostante le molteplici inadempienza che, in un ambiente serio e scevro da qualsiasi condizionamento opportunistico e politico, avrebbe già da tempo preso in seria considerazione quanto da noi affermato da più da 15 anni:

STACCARE E PROMUOVERE UN BANDO GARA PER LA TENSOSTRUTTURA PER LA GINNASTICA ARTISTICA, AFFINCHE’ POSSA ESSERE GESTITA DA UNA SOCIETA’ COMPETENTE DEL SETTORE.

Vessati e minacciati più volte da questa società di calcio riportiamo alla Vostra attenzione quanto già segnalato al Sindaco, Sig. Antonio Spazzafumo, all’Assessore allo Sport, Sig.ra Cinzia Campanelli, al Direttore Ufficio Sport, dr. Alessandro Amadio, e a quanti per opportuna e necessaria conoscenza che: