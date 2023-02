MONTEPRANDONE – E’ stata inaugurata domenica 12 febbraio la mostra d’arte contemporanea ARTESUPERATUTTI e già ha riscosso un discreto successo.

La collettiva, ospitata presso la sala esposizioni del GiovArti Centro culturale a Centobuchi di Monteprandone, porta alla ribalta otto artisti con loro opere inedite che danno ricchezza culturale al territorio. La curatrice della mostra è Alessandra Morelli, gli artisti che espongono sono Andrè Benedetto, Alessandro Capriotti, Alessia Cors, Sara Giannini, Elena Moriconi, Ilaria Schinosi, Red Solaire, Stefano Ventilii.

“Un gruppo di giovani artisti indipendenti, in una provincia qualunque del nostro Paese – scrive Alessandra Morelli – decide di mettere piede oltre la soglia del proprio studio o la porta della propria casa o l’angolo del proprio sottoscala o la pagina del proprio profilo social, e di mostrarsi, anche il senso perduto può tornare. Quando, cioè, da esercizio di solitudine, l’arte si sente pronta ad uscire per incarnarsi nello sguardo esterno, allora diventa manifestazione sublime di un linguaggio identitario, di un racconto intimo ma collettivo, di un incontro cercato. Che sia acerba, indecisa, provocatoria, delicata o rude, l’arte che bussa per entrare nella Storia, è un’occasione di vedere il reale oltre la realtà, ovvero di superarla”.

La mostra è il primo appuntamento dell’anno con l’arte contemporanea a Monteprandone che grazie al coordinamento dell’Associazione Officina San Giacomo, la partecipazione dello SpaziomOHOc di Nazareno Luciani e il sostegno dell’Amministrazione comunale, da ancora una spinta e un doveroso contributo alle nuove tendenze artistiche sul territorio.

La mostra rimarrà aperta ogni giovedì, venerdì e sabato, dalle ore 17 alle 19 fino al 9 aprile. Per informazioni ecco il numero 3287180203.