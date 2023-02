MONTERUBBIANESE: Grandi, Massaroni, Gregonelli, Virgili (12′ st Rossi), Pistelli, Raschioni, Tassotti (27′ st Valle Indiani), Haxhiu, Mascitti (30′ st Atabiano), Nazziconi M., Nazziconi F.

A disposizione: Osso, Isidori, Mandolesi, Adamo, Pennacchietti. Allenatore Massimo Cardelli

ATLETICO CENTOBUCHI: Beni, Delli Compagni, Fabi Cannella, Veccia (34′ st Tedeschi), De Cesaris, Piunti, D’Intino, Pietropaolo A., Galli (41′ st Picciola), Travaglia (25′ st Pietropaolo G.), Liberati.

A disposizione: Filipponi, Russi, Guerrero, Fares, Iovannisci. Allenatore Salvatore Fusco

MONTERUBBIANO – Nel recupero della ventunesima giornata l’Atletico Centobuchi centra la vittoria 1-3 in trasferta contro la Monterubbianese.

I biancazzurri partono bene e impongo il proprio gioco fin dall’inizio trovando anche il vantaggio al 15′ pt: Travaglia guadagna un’ottima punizione dalla sinistra, Pietropaolo A. si incarica della battuta e trova la prima gioia in campionato portando i suoi sullo 0-1. D’altro canto la Monterubbianese prova a rispondere al 27′ pt: azione sviluppata sulla corsia di destra da Nazziconi M. che scarica il pallone in area per la conclusione di Pistelli ma sulla linea c’è il salvataggio miracoloso di De Cesaris. La formazione di Fusco, però vuole trovare il raddoppio: al 30′ pt Veccia prova una conclusione dal limite dell’area con il mancino ma la palla finisce al lato di poco. Si va a riposo con gli ospiti in vantaggio.

Il secondo tempo inizia con un’altra azione offensiva dei biancazzurri: è il 3′ st e Fabi Cannella semina il panico sulla corsia mancina, entra in area, crossa in mezzo e Liberati per poco manca l’impatto con la sfera sotto porta. Al 21′ st arriva il secondo giallo e l’espulsione per Delli Compagni per un fallo a centrocampo. Nonostante l’inferiorità numerica arriva il raddoppio della squadra di Fusco: è il 25′ st, Liberati riceve il lancio in profondità, scambia con Galli che lo serve in area e l’11 scarica un bolide sul secondo palo portando il risultato sullo 0-2. Al 38′ st l’arbitro assegna un calcio di rigore per i padroni di casa: Nazziconi M. realizza il gol dell’1-2 con Beni battuto. Al 44′ st l’Atletico Centobuchi cala il tris: punizione battuta da Fabi Cannella che viene respinta dalla barriera e sul rimpallo in area si avventa Picciola che chiude i conti realizzando l’1-3.

Di seguito i gol dell’Atletico Centobuchi