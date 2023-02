SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ stato raggiunto un accordo con le autorità competenti, per evitare la demolizione del Nautofono del Molo Sud. Lo fa sapere in una nota l’amministrazione Comunale

“Si avvia a positiva conclusione la vicenda della salvaguardia del nautofono. Dando seguito all’impegno preso subito dopo aver avuto notizia della decisione dell’Autorità di Sistema Portuale del Medio Adriatico di abbattere il traliccio situato alla punta del molo sud a seguito della segnalazione di un suo irrimediabile ammaloramento, il sindaco Antonio Spazzafumo si è attivato prendendo contatto con le competenti autorità di MARIFARI Venezia e Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Centrale.

Dopo una proficua interlocuzione che ha visto i due Enti mettersi a disposizione per individuare rapidamente una soluzione, il Sindaco ha ottenuto che lo strumento sia preservato dall’intervento di demolizione del traliccio e affidato al Comune in vista di una sua futura valorizzazione come testimonianza preziosa del patrimonio storico-culturale della Città.”