SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La A.S. Sambenedettese comunica che da questa mattina saranno disponibili i tagliandi per la gara di campionato Trastevere-Sambenedettese, in programma domenica 26 febbraio 2023, ore 14.30, al Trastevere Stadium di Roma. I 90 tagliandi disponibili per il settore ospiti saranno acquistabili al prezzo di 5 euro presso il Trastevere Store di via della Lungaretta 98/99 a Roma e al botteghino dello stadio il giorno della gara.