MONTEPRANDONE – Evento culturale.

Sabato 25 febbraio si terrà il terzo appuntamento della rassegna teatrale “Monteprandone in scena”. A salire sul palco del Centro Pacetti di Monteprandone sarà la compagnia teatrale dialettale “Lu frecandò” con la commedia dialettale “La Mmidia” di Giuliana Piermarini per la regia di Luigina Allevi, spettacolo a cura dell’associazione culturale teatrale “Nuovo sipario aperto” di Pagliare del Tronto.

Una commedia dialettale molto divertente. Paqualucce e Reghetta hanno 3 figlie: la prima Maria Rosa, sposata con Darie ma con tanti problemi coniugali, la seconda Frangina da troppo tempo all’Università con scarsi risultati e la terza Angela che vive in casa con loro ed è zitella. Ci saranno eventi che alimenteranno le invidie ma soprattutto un fortunato gratta e vinci destabilizzerà tutta la famiglia e il vicinato. Un’eccellente commedia ricca di simpatici personaggi comici, che allieteranno gli spettatori, per una serata di allegria.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21. Costo del biglietto: 8 euro intero, 5 euro per over 65 e under 14, gratis per le persone con disabilità. Per info e prenotazioni 3471659688.

Ricordiamo che l’appuntamento è inserito nella rassegna teatrale organizzata dalla compagnia teatrale di Monteprandone “Anime sul Palco” con il patrocinio e il sostegno del Comune di Monteprandone e il patrocinio dell’Unione Italiana Libero Teatro (Uilt) e della Regione Marche, e in programma fino al 29 aprile 2023 presso l’Auditorium Centro Pacetti, in via San Giacomo 107, a Monteprandone.