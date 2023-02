SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In casa Samb la situazione non cambia: in data martedì 21 febbraio, secondo qualcuno, sarebbero dovuti arrivare i famosi rimborsi, ai calciatori, allo staff e alla segreteria rossoblu ma, come previsto da molti, non è arrivato alcun bonifico.

Il problema però è capire perché è stata messa in giro una voce rivelatasi poi falsa. Ai calciatori non era stato comunicato nessun possibile pagamento. E per questo sono molto arrabbiati. Una specie di beffa dopo il danno. La fonte delle notizie sui presunti rimborsi riportate da alcune testate locali sono un vero mistero. Motivo per cui quasi tutti i dipendenti sono insospettiti, a meno che qualche giornalista non si sia inventato tutto. Ma è più probabile che una persona molto vicina alla squadra e a Renzi sia una ‘talpa’ che il presidente usa per prendere tempo.

La squadra non ha contatti da circa un mese con la società ma ciò che apparentemente è assurdo è che le trasferte vengono pagate puntualmente, se non in anticipo come quella di domenica contro il Trastevere. Che strategia sta usando?

I giocatori si aiutano tra di loro sotto tutti i punti di vista, inoltre Gianni Iacoponi, proprietario dell’Harena, non sembra che abbia ricevuto tutti i pagamenti per i pasti che i giocatori consumano regolarmente nel suo ristorante.

Dopo il comunicato dell’AIC, in cui si denunciava la precaria situazione, la squadra quasi certamente annuncerà lo sciopero già a partire da lunedì prossimo, in vista della gara casalinga contro il Porto d’Ascoli. “Una decisione clamorosa che prenderemo per far sì che tutta Italia possa sapere dell’umiliazione che stiamo subendo”.

Tra l’altro se questa situazione non dovesse trovare una svolta prima della fine del campionato, i calciatori rischiano di perdere tutti i rimborsi spettanti, se non un piccolo compenso dalla Lega Nazionale Dilettanti. Una situazione veramente ridicola.