SAN BENEDETTO – Cosa bolle in pentola nella Multiservizi cittadina? Una domanda che mi pongo dopo aver saputo che il mandato dell’attuale presidente sta per scadere. Ma anche perché, secondo alcune voci, i probabili successori potrebbero essere scelti secondo la solita logica. Logica per motivi (che definirei problemi) politici, anzi elettorali per dirla… in parole povere.

Una storia che deve finire, se veramente il sindaco Antonio Spazzafumo vuole tenere fede a quanto promesso in campagna elettorale. Cioè un vero cambiamento al modo di fare politica. E se è stato eletto primo cittadino lo deve alle sue parole: “Amo la mia città e, dopo aver assistito al suo fascio grazie a compromessi che hanno guardato più a come prendere voti che a far crescere veramente San Benedetto del Tronto, ho deciso di accettare l’incarico di sindaco per farle cambiare marcia”

Dico questo perché so perfettamente quanto è importante un’azienda come lo è, appunto, la Multiservizi. Non è un mio pensiero, basta consultare i vocabolari per rendersene conto:

“Le aziende (o imprese) multiservizi offrono una vasta gamma di servizi sia ad aziende che a privati, solitamente in uno o più settori specifici. Chi si affida a questo tipo di impresa solitamente trova in essa un punto di riferimento per poter sbrigare diverse faccende: dalla gestione delle pulizie, all’invio di un pacco, e ancora ad altre attività, in base alla tipologia di servizi che l’azienda offre. Essendo realtà che operano e spaziano in diversi settori, le imprese multiservizi devono possedere numerose e diverse autorizzazioni per poter praticare le diverse attività; devono inoltre disporre di personale specializzato, costantemente formato e aggiornato, in modo tale che sia adeguatamente qualificato per svolgere le varie mansioni.Si tratta di realtà MOLTO COMPLESSE da gestire, che però offrono, a chi decide di avviarle, la possibilità di inserirsi nel mercato e offrire servizi molto richiesti e ricercati”.

Ho messo in evidenza ‘molto complesse’ per far capire ai cittadini che sbagliare ancora, affidando un incarico così importante a persone di Partito senza le competenze necessarie, equivarrebbe a lasciare le cose come stanno. A chi piace faccia pure. Io invece vorrei un vero cambiamento e partire dalla Multiservizi sarebbe la scelta migliore e sicuramente la più giusta.

Non mi interessa sapere chi deve scegliere. Meriti o colpe vanno sempre addebitati al Sindaco.