SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovo evento nell’ambito della XVI edizione della rassegna “Incontri con l’autore” a cura dell’associazione I luoghi della scrittura e della libreria Libri ed eventi di San Benedetto del Tronto.

Sabato 25 febbraio, alle ore 18, presso il Bar Iannakè di San Benedetto del Tronto, lo scrittore Andrea Pomella presenterà il suo ultimo libro ” Il Dio Disarmato” ( edizioni Einaudi). Converserà con l’autore Giovanna Frastalli.

Nato a Roma nel 1973, Andrea Pomella ha iniziato la sua carriera pubblicando delle monografie su Caravaggio e su Van Gogh, I Musei Vaticani (Editrice Musei Vaticani 2007) e il saggio “10 modi per imparare a essere poveri ma felici” (Laurana 2012). L’esordio nella narrativa è avvenuto nel 2008 con “Il soldato bianco” (Aracne Editrice). Tra gli altri ha pubblicato “La misura del danno” (Fernandel 2013), “Anni luce” (Add 2018), “L’uomo che trema” (Einaudi 2018) e “I colpevoli” (Einaudi 2020). Scrive su Doppiozero e Minima&moralia e collabora con Il Fatto Quotidiano.

“Il dio disarmato” racconta nel dettaglio ciò che accadde il 16 marzo 1978 in via Fani e le ore che precedettero la strage e il rapimento di Aldo Moro da parte delle Brigate rosse. “Sente accadere qualcosa dentro di lui, un ripiegamento, un atto di sparizione: tutto ciò che è stato fino a questo momento, l’uomo politico, il marito, il padre, svanisce in una sacca nera del tempo.”