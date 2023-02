SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’approfondimento sullo sport con il nostro Valerio Fagioli.

Si parla di calcio a 5 con la vittoria della Samb contro la Truentin Lama per 4-10.

Ad un soffio dalla vittoria la Samb Basket contro Jesi dopo una prova di grande carattere per i ragazzi di coach Roncarolo ma gli ospiti sbancano il PalaSpeca 82-87.

Sconfitta per l’Unione Rugby San Benedetto al “Mandela” contro la capolista Viadana che si impone per 7-43.

Per quanto riguarda la pallavolo weekend amaro per le due formazioni di Serie C della Riviera Samb Volley: la femminile cade contro Battistelli Blu Pesaro nella prima fase dei play-off invece la maschile perde contro la Virtus Fano mancando l’aggancio al secondo posto. Vittoria fondamentale per la Green Motor contro Mano Voley.

Sconfitta per 0-3 per il Grottammare al “Pirani” contro la capolista Civitanovese. Per i rossoblu a segno Salom, Cipriani e Wahi. Biancazzurri all’ultimo posto a 17 punti.

Turno di riposo per l’Atletico Centobuchi che recupererà la gara contro la Monterubbianese domani mercoledì 22 febbraio. Buona notizia per il classe 2006 Gennaro Pietropaolo convocato per un provino dal Monza.