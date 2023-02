Riviera Samb Volley, vittorie rotonde per le due squadre maschili. Sconfitte le due formazioni femminili

Una bella vittoria esterna per 0-3 per i ragazzi di coach Netti. Primo successo per la Baldini Trasporti. Perdono in casa le ragazze di coach Medico. Disfatta per la Green Motor

di Valerio Fagioli