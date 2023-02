PESARO – Una bella domenica di sport quella organizzata dalla Società Canottieri Pesaro presso il palazzetto di Baia Flaminia, che ha coinvolto i circoli remieri marchigiani nelle sfide al remoergometro su un campo di regata virtuale a 8 corsie. La Lega Navale di San Benedetto del Tronto ha gareggiato in tutte le fasce di età schierando ben 19 atleti, dai 12 ai 65 anni. I podi sono numerosi anche tra gli esordienti, e c’è grande soddisfazione sia tra i giovani agonisti guidati da coach Gianni Meo che tra i master. Ora lo sguardo e l’impegno sono tutti rivolti alla preparazione delle prossime competizioni in acqua, a cominciare dalle regate regionali primaverili, per poi raggiungere il culmine con gli appuntamenti nazionali estivi.

I risultati della squadra nel dettaglio:

Oro nelle rispettive categorie per Capriotti Maria Cecilia All B2, Falaschetti Chiara All C, De Angelis Edoardo CD, Paci Silvia U17 al suo esordio, Di Girolamo Giammarco Senior, Gottardo Anna Master under 43, Fede Fausto Master over 65;

Argento per Amabili Rania All C, Travaglini Martina U19, Antonelli Patrizia Master over 55;

Bronzo per Meo Arianna U23 e Giobbi Lorenzo U19;

4° posto per Cantalamessa Sara All C, 5° posto per Santori Andrea All C, 8° posto per Amabili Ilyasse All C, 8° posto per Mastroberti Pier Francesco CD, 4° posto per Capriotti Massimiliano U19, 4° posto per Castori Aurelio U17, 5° posto per Marchegiani Leonardo U17.