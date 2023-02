SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È stata avvertita anche in Riviera la scossa di terremoto di magnitudo 3.8 che ha riportato la paura nel Maceratese: l’epicentro a Treia, a 9 Km di profondità. L’evento sismico si è verificato all’una di notte circa. Fortunatamente non si registrano danni a cose o persone, ma il Comune di Corridonia ha deciso di chiudere le scuole per la giornata di oggi, martedì 21 febbraio.