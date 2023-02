Scienziati nel Pallone. Povera Samb, un “alieno” la sta distruggendo

Appuntamento su Facebook e su Riviera Oggi, insieme ai nostri tre scienziati Nazzareno Perotti, Giuseppe Buscemi e Walter Del Gatto. Conduce Antonio Di Salvatore. Per seguire la puntata in diretta e commentare, collegati sulla pagina Facebook di Riviera Oggi. Non perdetela

di Redazione