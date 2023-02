SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Pubblichiamo una nota dell’amministrazione Comunale inerente la sfilata dei Carri di Martedì 21 Febbraio.

“Per la seconda e ultima sfilata del Carnevale sambenedettese, la Polizia Municipale, d’intesa con gli organizzatori, ha previsto alcune modifiche all’ordinanza relativa alla viabilità tese a ridurre i disagi per la circolazione.

Il circuito dei carri allegorici è stato ridotto e questo da un lato consentirà agli spettatori di attendere meno tempo tra il passaggio di un carro e l’altro, dall’altro lato saranno restituiti alla circolazione e alla sosta importanti spazi.

I carri infatti si muoveranno lungo il percorso piazza Giorgini – via Milanesi – viale Marinai d’Italia– via Fiscaletti – viale Colombo e di nuovo piazza Giorgini, in pratica girando attorno al complesso Calabresi.

Non saranno così chiusi al traffico né l’ultimo tratto del lungomare, che dunque rimarrà transitabile per chi è diretto a nord, né i parcheggi delle piazze Caduti del Mare, Chicago Heights e mons. Sciocchetti.”