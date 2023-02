ANCONA – Uomo in mutande semina il panico in pieno centro ad Ancona: secondo le prime ricostruzioni un 55enne del luogo, in stato di alterazione avrebbe aggredito un passante. L’uomo è stato bloccato in via De Bosis, è stato necessario l’intervento della polizia e dei sanitari della Croce Gialla 118 per placcarlo: subito dopo è stato condotto all’ospedale di Torrette.