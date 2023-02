MONTEPRANDONE – Coriandoli, stelle filanti, dolcetti, musica e tanto divertimento a Centobuchi per il Carnevale 2023 organizzato dall’associazione “Carnevale e quant’altro” con il patrocinio del Comune di Monteprandone e il sostegno del Consiglio regionale delle Marche e di Coop Alleanza 3.0.

Oltre 2000 persone si sono ritrovate in piazza dell’Unità per vivere il primo Carnevale post pandemia in spensieratezza e allegria. Tra il Pastry show curato dalla Pasticceria Cruciani, la musica coinvolgente delle sigle dei cartoni animati della band “The Misfits”, i bambini in maschera, la domenica di Carnevale è stato un puro divertimento.

Domani martedì 21 febbraio si replica con tanti eventi per i più piccoli e le famiglie. Ci saranno animazione, baby dance, truccabimbi, balloon art, lego maxi, gonfiabili interattivi, laboratori creativi e maxi giochi in legno a cura della cooperativa sociale “I Cirenei”.

Durante il pomeriggio ci sarà la sfilata delle mascherine e verranno svelati i nomi dei vincitori de “La Sfrappa d’Oro”, concorso a premi in cui un adulto ed un bambino, hanno preparato un dolce tipico di carnevale che è stato scelto da una giuria formata dagli organizzatori e da un rappresentate dall’Amministrazione comunale.

La colonna sonora del pomeriggio sarà curata da Caterina, giovane cantautrice trentina che, dopo l’esperienza in gara ad X-Factor nel 2016, ha conquistato le principali playlist di Spotify, superando i 3 milioni di stream sulla piattaforma con il suo omonimo album di esordio uscito a marzo 2020. Il concerto è organizzato dalla Seventeen Eventi.

La manifestazione, con inizio alle ore 15, sarà presentata da Brunello e Valentina di Radio Azzurra. Per tutti i presenti ci sarà una degustazione di dolcetti e tanti coriandoli gratis.

“Siamo contenti di questo primo appuntamento che ha visto tantissime persone, provenienti anche dai Comuni vicini, raggiungere Centobuchi – dichiara Sabrina Bamonti Presidente dell’associazione Carnevale e quant’Altro – invitiamo tutti a tornare domani per festeggiare il martedì di Carnevale con noi. Ci saranno tante sorprese. Il divertimento è assicurato”.