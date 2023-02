MONTEPRANDONE – Secondo evento dell’anno 2023 dell’Associazione Alchimie d’Arte. Venerdì 3 marzo ore 21.15 Auditorium del Centro Pacetti di via San Giacomo 107 a Centobuchi.

Alchimie d’Arte con il patrocinio del Comune di Monteprandone presenta “Un salto nel Folklore” di Monia Scocco e Claudio Scocco un libro che racconta la storia del gruppo “Li matti de Montecò” un gruppo Folkloristico di Montecosaro.

Grandi i riconoscimenti individuali dei protagonisti, come il prestigioso premio ricevuto da Claudio Scocco quale: “Padre del Folklore: persona benemerita delle Marche” consegnatogli dal Presidente F.I.T.P. (Federazione Italiana Tradizioni Popolari) Benito Ripoli, e il primo premio a Monia Scocco per la migliore esecuzione di brano musicale con strumento tradizionale a Messina nella 11° Rassegna Nazionale di Musica Popolare.

Così come i riconoscimenti del Gruppo come, “La gran festa Clan Sinclair” facendo ballare il conte di Caithness, Malcom Ian Sinclair lord Inglese.

Moltissimi i personaggi conosciuti in tutta Italia e molte le partecipazioni a trasmissione televisive su emittenti locali e nazionali tra le quali: “Rai 1 “ La prova del cuoco”, Rai 2 “Mezzogiorno in famiglia” e il programma sportivo”B come Sabato”, Rai 3 “Geo e Geo” , “Il borgo dei Borghi” e il ”TG 3 Itinerante”.

Moltissimi iniziative sociali tra le quali nel 2018 consegna di giocattoli ai bambini del reparto di Oncoematologia dell’ospedale Salesi di Ancona.

Partecipazione in favore del terremotati nel 2017 al Festival delle Tradizioni a Preci, in provincia di Perugia, a Visso presente anche Neri Marcorè, poi ad Amatrice e a Sarnano.

Molti i progetti nelle scuole del Fermano, del Maceratese, dell’Anconetano, per diffondere e valorizzare le tradizioni popolari e molte le collaborazioni con licei musicali. Il gruppo inoltre organizza corsi di insegnamento del Saltarello.

La serata sarà presentata dal Presidente di Alchimie d’Arte: Domenico Parlamenti e dalla Direttrice artistica di Alchimie d’Arte: Enrica Consorti, le voci recitanti saranno degli attori: Simone Cameli e Sonia Burini. La serata sarà allietata da balli folkloristici del gruppo: Li matti de Montecò”.

Ingresso a titolo gratuito ma gradita la prenotazione. Info tel. 3285546583