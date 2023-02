SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nel video in primo piano, Il punto sulla 24esima giornata di campionato, a cura di Antonio Di Salvatore.

Nell’anticipo di ieri vittoria importante della Samb, che è tornata alla vittoria dopo oltre un mese (dalla gara col Montegiorgio). Sempre più ultimo invece il Tolentino, che adesso vede la zona play out ad 8 lunghezze.

Il Porto d’Ascoli torna con un punto da Vastogirardi. Risultato che permette agli orange di allungare sia la striscia di risultati utili, sia il numero di gare consecutive senza subire gol, quella di oggi è stata la terza.

In zona play off ora balza il Matese, che ha battuto 2-1 il Roma City grazie ai gol di Napoletano e Sorrentino salendo a quota 37 punti, uno in più del Pda.

Una classifica dunque sgranata per quanto concerne la vetta, col Pineto che ha vinto anche a Montegiorgio nel segno di Minincleri e sale a quota 53 (+6 sul Senigallia), mentre è ancora apertissima sia nella zona play off, sia in quella play out, dove il Termoli ha trovato 3 punti importantissimi contro l’Avezzano.