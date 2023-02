VENEZIA – Terza giornata del girone di ritorno del campionato nazionale di serie C femminile di calcio a 11, incredibile quanto successo sul campo del Venezia 1985 che ospitava la Sambenedettese nel pomeriggio del 18 febbraio.

Allo stadio “Nereo Rocco” di Marcon dove era in programma l’incontro di calcio femminile prima del fischio di inizio che era previsto per le 14.30, è arrivata la contestazione della società sambenedettese, problematica individuata: l’altezza delle porte che da quanto poi constatato dalla stessa terna arbitrale avevano un’altezza diversa da quella regolamentare.

La società veneziana si è poi dovuta subito attivare per modificare le altezza, tramite alcuni rappresentanti della società, hanno preso le pale e hanno scavato per far iniziare la gara e non perdere il match a tavolino.

Alla fine la gara è iniziata e si è disputata.