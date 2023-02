FI.FA. SECURITY UNIONE RUGBY SAN BENEDETTO: Vaccari, Ghidini, Palavezzati, Castelletti, Fioretti, Di Bartolomeo, Alesiani, Pellei, Frati, Gianfreda, Fratalocchi, Del Prete, Di Marcantonio, Fagnani, Alemanno.

A disposizione: Muratore, Tallé, Ferretti, Narducci, Paoloni, Fulvi, Scarpantonio.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Domenica di rugby al campo Mandela di San Benedetto del Tronto, dove il grande impegno profuso nel gioco non è stato premiato dal risultato che ha visto la Fi.Fa. Security Unione Rugby San Benedetto cedere al Rugby Viadana 1970 in una partita intensa terminata con il punteggio di 7-43 per gli ospiti.

Un match coraggioso dei rossoblu, che sono scesi in campo concentrati contro la capolista del girone ancora imbattuta in campionato, consapevoli delle capacità tecniche e fisiche dell’avversario, ma motivati nel fare un’ottima prestazione in ogni caso.

Nel primo tempo la squadra allenata da Laurenzi-Alfonsetti riesce infatti ad arginare la superiorità degli avversari, realizzando una bella meta con Del Prete trasformata da Di Bartolomeo, e mantenendo il punteggio sul 7-15 nei primi quaranta minuti, ma soffrendo anche in mischia che è il punto di forza dei sambenedettesi.

Nella ripresa l’Unione Rugby paga la maggiore esperienza dell’avversario e non riesce a chiudere la difesa, con i cambi di alcuni giocatori perde la forza di contenere le incursioni del Viadana soffrendo soprattutto nelle fasi statiche del gioco, non riuscendo più a varcare la linea avversaria per segnare una seconda meta tanto cercata, mentre i caimani realizzano altre 4 mete chiudendo con ampio divario il match. I rossoblu si fermano in classifica al settimo posto.

Nella mattinata si sono disputati gli incontri delle categorie Under 13 e Under 15, che hanno visto i giovani atleti dell’Unione Rugby giocare delle partite di ottimo livello tecnico, con i ragazzi che sono uniti a formare un bel gruppo squadra.

La Serie B riposa la prossima settimana e l’appuntamento è per domenica 5 marzo alle 14.30 al campo Mandela per il match contro il Florentia Rugby.