TESTA 7 Due parate fondamentali nel giro di una manciata di minuti che preservano lo 0-0. La seconda, difficilissima sul primo palo. Terzo clean sheet consecutivo per lui.

ZOBOLETTI 6 Dal suo lato soffre a tratti le sovrapposizioni di Panaro, ma lo limita come può.

SENSI 6,5 Alza la diga e Donatelli non vede mai lo specchio della porta.

ROVINELLI 6,5 Si guadagna due falli in due proiezioni offensive sulla trequarti. Attento nel gioco aereo.

PASQUALINI 6 Concentrato più a difendere che ad attaccare nel primo tempo. Nella ripresa arrivano più sovrapposizioni, si dovrebbe insistere più sul suo lato.

D’ALESSANDRO 6 Perde alcuni palloni a centrocampo nel primo tempo. Cresce nella ripresa vincendo più contrasti.

PIETROPAOLO 6 Offre qualità in un centrocampo oggi orfano di Rossi per squalifica. Meno brillante rispetto a quando ha al fianco anche il numero 8.

BUONAVOGLIA 6,5 Si porta via quasi sempre due avversari, che temono i suoi dribbling. Gran palla d’esterno per Spagna che per poco non lo manda in porta.

BATTISTA 6 Costantemente marcato stretto da Canali che non gli concede nulla. Lascia il campo stremato per Verdesi.

NAPOLANO 6 Calcia molte punizioni dalla trequarti, ma poche volte riesce a trovare maglie orange. Un suo gran destro dalla distanza impegna Petriccione.

SPAGNA 6 Generoso nel pressing, morde sempre le caviglie agli avversari e spende tantissimo. Non riceve però mai palloni per calciare in porta.

dalla panchina

PAROLISI 6 (dal 65′) Prova a dare freschezza sulla fascia, ma non cambia l’inerzia del match.

PETRINI 6,5 (dal 65′) Entra bene in partita e arriva spesso sul fondo. Attento anche in fase difensiva.

VERDESI (dall’85’) s.v.

SOWE (dal 90′) s.v.

CIAMPELLI 6 Per le caratteristiche del Porto d’Ascoli, sarebbe stato azzardato presentarsi al Di Tella per “fare la partita”, anche se come ha ammesso lui stesso nel post gara, si poteva gestire meglio la fase di ripartenza quando i suoi avevano il pallone tra i piedi. Tutto sommato, considerando le due importanti parate di Testa su Calemme, il Porto d’Ascoli può considerarsi soddisfatto del punto. In altre occasioni (con Roma City e Termoli) era stato punito severamente per molto meno.