VASTOGIRARDI – Le parole dei due mister post Vastogirardi-Porto d’Ascoli 0-0.

Mister Ciampelli: “E’ un buon punto, venire qui a giocare contro una squadra che si trova in zona play out e gioca col coltello fra i denti non era facile. Sapevamo che serviva una partita attenta, abbiamo giocato con le nostre caratteristiche. Io dico sempre che in un campionato ci sono 32 partite, più le due col Vastogirardi. Loro hanno un gioco unico, non è facile affrontarli. Contro i gialloblu possono venir fuori partite rocambolesche con molti gol come l’anno scorso, ma stavolta siamo stati bravi a limitarli”.

Mister Coletti: “Loro sono una squadra che si difende molto bene, noi abbiamo avuto delle occasioni importanti e forse meritavamo qualcosa in più. Non è facile giocare contro una squadra che si chiude compatta. Soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi”.