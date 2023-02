GROTTAMMARE – Altro incidente in Autostrada A14, nella galleria Castello di Grottammare, nella quale più veicoli si sono tamponati in corsia Nord. Lo scontro è avvenuto alle ore 11 circa: sul posto è intervenuta un’ambulanza, per soccorrere due giovanissimi, poco più che ventenni. Per fortuna i due non avrebbero riportato ferite gravi. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i Vigili del Fuoco: disagi per gli automobilisti, lo scontro ha provocato una lunga coda.