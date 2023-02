GROTTAMMARE: Palanca, Ferrari (dal 19’st Paolucci), Gibbs (dal 46’st Franchi), Carboni, Genovese, Albertini (dal 46’st Carfagna), Todisco (dal 9’st De Panicis), Morelli, Pelliccetti, Pomili, Cameli (dal 19’st Massi).

A disposizione: Medori, Illuminati, Carrieri, Carminucci. Allenatore Mariani

CIVITANOVESE: Taborda, Foresi, Cosignani, Visciano, Ballanti, Trombetta, Strupsceki, Ruggeri, Paolucci, Salom, Wali.

A disposizione: Cannella, Ruggeri, Greco, Cipriani, Becker, Mandolesi, Mangiacapre, Giordani, Galli. Allenatore Nocera

Ammoniti: Foresi (C), Ruggeri Jr (C), Pomili (G), Salom (C)

Marcatori: 10’pt Salom, 33’st Cipriani, 39’st Wali

GROTTAMMARE – Sconfitta netta del Grottammare contro la capolista Civitanovese. Il 0-3 finale è un risultato fin troppo severo per la squadra di Mariani che, fino al minuto 39 della ripresa, era pienamente in partita.

Nel primo tempo la Civitanovese parte forte e passa in vantaggio grazie a Salom, abile a sfruttare l’incertezza della retroguardia biancoceleste. Il gol non demoralizza la squadra di casa, che ribatte colpo su colpo provando a impensierire il portiere Taborda.

Nella ripresa i biancocelesti partono forte, vanno vicini al pareggio prima con Pomili e poi con il neoentrato De Panicis, ma in contropiede la Civitanovese è letale: prima Cipriani, poi un imprendibile Wali chiudono la partita. I rossoblu mostrano compattezza e cinismo da grande squadra, il Grottammare esce con le ossa rotte dalla doppia sfida contro le prime due della classe.