SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Samb torna alla vittoria contro il fanalino di coda Tolentino. Tre punti che arrivano nel finale con un gol di Tassi, i quali mancavano dall’8 gennaio contro il Montegiorgio. Dopo la gara abbiamo intervistato mister rossoblu Daniele Romandini, che ha sostituito lo squalificato Manoni, e il team manager cremisi Vittorio Vincioni.

Romandini: “Da sambenedettese questa vittoria per me vuol dire tanto. La salvezza è un obiettivo assolutamente raggiungibile, stiamo facendo gruppo. Ora ci godiamo il risultato, da martedì ci prepareremo al meglio per il Trastevere. Tassi è un professionista esemplare, si è fatto trovare pronto e ci ha regalato la vittoria”.

Vincioni: “Ci troviamo a commentare questo ennesimo risultato negativo: la squadra si è impegnata, ha dato il massimo, ma non siamo riusciti a portare a casa la partita. In questa categoria ogni minimo errore viene punito, soprattutto se commesso da una squadra giovane come la nostra. Sono fiducioso, lotteremo fino alla fine”.